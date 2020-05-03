華晨宇出道邁入第7年，日前甫獲得大陸節目《歌手—當打之年》歌王，緊接著將推出他暌違3年的全新創作專輯《新世界NEW World》；主打歌〈鬥牛〉創作過程耗時一個月，是華晨宇寫過最久的創作，這段期間他寫到沒靈感就睡，睡醒了再寫，如此陷入一個無限循環的瓶頸之後，突然有了靈感。歌詞描寫人類的惡，為了刺激動物的野性，鬥牛士用長矛惹怒公牛，藉此襯托出人類的高貴，在他的想法中，「鬥牛」是一件掙扎與悲傷的事，不管哪一方獲勝，另一面都可能面臨死亡。

整首歌他用諷刺和反省的角度切入，並在最後給出「性向善，才是人類的驕傲和勝算」的答案，希望喚醒聽眾內心的情感共鳴和善良。激昂的旋律帶領聽眾仿佛置身於風雨欲來的鬥牛場，坐看生命的悲哀在眼前發生。MV打造一座充滿奇幻感的空中鬥牛場，結合CG和動畫的方式呈現，拍攝現場只有華晨宇一人配合導演的指令和空氣對戲，為了讓他變身帥氣的鬥牛士，導演安排西班牙教練到拍攝現場指導他的鬥牛肢體動作。

看似輕鬆隨手揮舞著手上的紅布，但他練習不久就開始冒汗，不過學力驚人的他很快就上手，並靠著想像力達成導演給予的任務，拍完他表示，這次的拍攝讓他印象深刻，甚至對演戲產生了興趣，有合適的角色不排斥戲劇上的演出，MV從拍攝到完成前後花了6個月的時間。

華晨宇相隔3年推出新專輯。（華晨宇工作室提供）

(中時 )