文化部補助私有老建築計畫，基隆9件老屋申請全過關。（許家寧翻攝）

文化部補助私有老建築保存再生計畫，基隆市2019年共有9件送案申請，經審查後全數通過，其中以中正區6件居各行政區之冠，昔有「基隆的銀座」之稱的義重町，包括自立書局等義二路老街區申請案有3件，未來可望成為老屋新生的潛力發展區。

文化局長陳靜萍指出，文化部透過補助民間自發性的力量發起老屋保存，凡是1971年以前興建，經部審定具公共性、民眾參與性，以及有文化保存價值的私有老屋，給予建物整修類、文化經營類等補助，去年基隆通過9案、近1900萬元。

基隆市府所在的「義重町」，許多老屋的至今仍保有日據時代寫真帖記錄當年繁華時期的建築形式，華麗的「岸田吳服店」建築，為現今自立書局，透過自立書局再生、憶起義重町老屋空間創生、以及哨船頭老屋58文創小巷等計畫，再造老屋風華。

另外，位於正濱漁港的「正濱海門」，因佇立於正濱彩色屋正對面，申請人希望透過修繕補助後，民眾可多一處觀景打卡的地方，讓正濱地區增添老屋文化的休閒風貌，而八斗子漁村「里長的家」則盼透過建物修繕，帶動八斗子漁村老屋活化。

中山區的「仙洞陳醫院」、仁愛區的「梅英居」及「草店尾」老屋保存再生，這三個申請案都是希望透過老屋的建物修繕補助，讓昔日老屋光環再次被周圍居民看到，並且藉由屋主的理念讓修繕後的老屋可以變成舊街區的新生點。

文化局表示，這些令人期待的老屋再生計畫，也將會與文化部簽約之後逐步展開修繕，讓基隆的老屋可以繼續被下一代認識，部分老屋計畫的申請人也願意與在地團體共同經營老屋空間，配合希望之丘再造及老屋再生計畫，恢復義二路廊帶昔日風采。

(中時 )