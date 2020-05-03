性感女星梁云菲與男星金剛公開交往1年，沒想到感情進展到論及婚嫁之際，竟無預警宣告分手，讓人備感遺憾，而恢復單身後，梁云菲仍持續更新社群帳號，分享生活及心情，甚至還在IG回答粉絲的感情問題，乍看一切沒問題，然她今凌晨坦言身心出問題，生了30年來「第一次生的病」，體重也驟降，嘆息原來心理真能影響生理。

梁云菲IG貼文。(翻攝自梁云菲IG)

梁云菲與金剛分手約半個月，深夜在IG限時動態po文，表示原本失眠問題有解決，已戒了3級強力安眠藥FM2好一陣子，但近期完全不能睡，或是睡了很快就清醒，「我的臉上現在長了好多痘痘，真的好難過好難過」。

梁云菲也說，30年來第一次賀爾蒙失調分泌，大嘆：「情緒原來真的能夠影響健康」，分手不過半個月，體重竟驟降6公斤之多，無奈之下去看了皮膚科，周一則要找精神科醫師重新配藥，如今只能一邊承受不適一邊調整，畢竟「我還是一個懂得照顧自己的獨立女性啊」。

(中時電子報)