台灣金融研訓院去年底推出的「金融人員基礎學科測驗」（FIT）（https://service.tabf.org.tw/fit/），今年2月和4月共有4,600人次報考，台灣金融研訓院測驗中心所長楊博凱表示，統計上以考科II（票據法、銀行法）的考試人數最多，持有FIT成績者，初步符合彰化銀行新進人員第一試的條件，即時起至5月11日（星期一）17：00之前，可以直接在線上報名中上傳FIT測驗成績證明影印本。

楊博凱表示，彰銀是第一家金融業採用FIT作為新進人員第一試的書面審查要件之一，華南銀行則將FIT列為參考目之一，由於公股行庫的徵才規劃時間流程較長，估計2021年FIT的擴大採用會真正發酵。

基於疫情干擾，及至4/30才公告的彰銀109年新進人員甄試資訊（https://ptc.tabf.org.tw/tw/ptc_109chb/），內容指出，此次甄試分為二試舉行：一、第一試為書面審查：係依招募職缺需求，按需求地區正取名額取2～4倍人數；二、第二試則為通過第一試者，可進行口試。

由於疫情新增社交距離等規定，彰銀與委辦單位台灣金融研訓院研商，第一試書面審查，除了應徵人員的畢業證明書等基本資料，最重要是金融人員基礎學科測驗（FIT）測驗成績證明影印本，以及金融人才特質適性測驗，這兩項新測試都是金融研訓院創新開發，而第二試的面試，彰銀也委由金融研訓院作為第三方，和銀行主管共同在視訊進行。

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