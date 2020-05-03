為維護建築物公共安全，臺中市府都市發展局持續強化公安4級品管，並於核準施工文件增列「為維護建築物使用安全，請於施工期間停止營業」。都發局表示，臺中市採嚴謹的金字塔型4級品管，為公安層層把關。

都發局表示，「第1級」是營業場所應依《建築法》自主性辦理「建築物公共安全檢查申報」，未定期辦理者，將裁罰並追蹤；「第2級」是都發局依營建署規定比例辦理複查，對於百貨公司級舞廳等高使用強度場所，則由原本規定的15％複查比率，自行提高至全面複查。「第3級」則透過由聯合稽查小組進行稽查；「第4級」是由市府聘請消防設備師及建築師等外部專家複查確認。

此外，都發局強調，依《建築物室內裝修管理辦法》規定，各類場所內部裝修材料，依據《建築技術規則》均有規定耐燃等級。僅2種特殊情況可不受限制，包括樓地板面積每100平方公尺範圍內，以具有1小時以上防火時效區劃分隔者，或設於地面層且樓地板面積在100平方公尺以下；裝設自動滅火設備及排煙設備者。

(中時 )