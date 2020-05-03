今天是五一連假最後一天，多名網友驚見猴子在北投捷運站附近、奇岩路上逛大街，將照片、影片po版地方社團，隨即引來熱議討論。

民眾在北投捷運站附近遇到台灣獼猴逛大街。（影片連結《我是北投人》粉絲團，若遭移除請見諒）

51勞動節連假第一天，一名韓姓網友（1日）在《台北之北投幫》社團po台灣獼猴在路上逛街的照片和影片，並寫道「在我家陽台走來走去！在奇岩路上、等一下不曉得會跑去誰家大家小心！」立刻引起熱議討論。竟沒想到，今(3日)分別曾姓、曹姓網友，大約都在上午7-9點左右，在北投捷運附近拍攝到調皮的猴子逛大街。消息一出，網友紛紛留言表示「天啊住北投這麼久還沒親眼看過猴子」、「居然有猴子！」、「好可愛」、「應該有人侵犯到他山上的家所以才往下跑」、「看起來他們的伙食挺不錯的」。

網友拍下台灣獼猴出現在北投捷運站附近逛大街。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

另有網友擔心表示「北投出現獼猴欸，牠安全嗎？會不會攻擊人類？希望大家跟獼猴都安全」、「小心，畢竟是野生動物，野性還是有的，尤其是小孩，不要太靠近」更有網友提到「最近環境生態好像有點反常 … 原本怕人類的野生獼猴群，這陣子卻經常在陽明山馬槽一帶的路邊；國家公園也不斷宣導勿隨便餵食。人類與大自然之間也許漸漸不知不覺在失衡中，希望猴子能早日回山林。」

網友拍下台灣獼猴出沒在北投捷運站附近逛大街。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

根據了解，台灣近年獼猴數量大增，北市台灣獼猴主要分布在陽明山區，棲地橫跨雙北，數量大約400、500隻，而獼猴騷擾遊客、入侵民宅、採食農作的「猴害」頻傳，北投陽明山區一帶農作物，去年產量更僅剩2成，農民苦不堪言，北市府去年底首度推廣政府補助，設置北市第一處電圍網防猴示範點，今年農作物收成上看9成，預計將擴大推廣。

網友拍下台灣獼猴出現在自家北投奇岩路附近。（照片/翻攝《台北之北投幫》社團）

(中時電子報)