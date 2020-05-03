雅聞七里香玫瑰森林打造花季市集，擺放療癒植栽與熱銷商品，推廣行銷產品外也成拍照新景點。（何冠嫻攝）

雅聞七里香玫瑰森林打造花季市集，擺放療癒植栽與熱銷商品，行銷產品外也成拍照新景點，大獲好評。（何冠嫻攝）

雅聞七里香玫瑰森林種有600多種來自世界各國品種的玫瑰，園區飄散玫瑰花香。（何冠嫻攝）

頭屋鄉觀光植物園因應疫情衝擊，在園區推出花季市集，行銷產品並成打卡新地標，廣受遊客喜愛，成功吸引遊客回流2到3成。另為迎接母親節，將推出「玫瑰小苗」贈送活動，限量提供歡慶佳節。

頭屋鄉雅聞七里香玫瑰森林免費入園，種有來自世界各國、600多種玫瑰，並結合各國特色地景，在大笨鐘旁種植英國玫瑰、巴黎鐵塔有法國玫瑰，另有杜拜塔、日本晴空塔等矗立於玫瑰園中，打造「世界玫瑰園」，讓遊客賞花也能「環遊世界」，一年四季皆可欣賞玫瑰花爭奇鬥艷。

因應疫情，雅聞七里香玫瑰森林在入園處，落實體溫測量等防疫措施，並要求館內戴口罩，另也顧及民眾對室內的疑慮，推出「花季市集」，在戶外打造花市攤位，擺放療癒植栽與熱銷商品，推廣行銷外也成拍照新景點，吸引許多遊客爭相朝聖，拍下美照留念。

雅聞七里香玫瑰森林受疫情影響，遊覽車的團客大幅減少、散客相對增加，假日遊客成功回流2到3成。公關主任梁興津說明，花季市集持續辦理並推陳出新，近期將推出新品。此外，清明連假贈花苗活動廣受遊客好評，因應母親節，預計將再準備100株玫瑰小苗歡慶佳節，9、10日入園前50名遊客在臉書粉專打卡拍照，即可獲得玫瑰小苗。

(中時 )