四川警方日前從吉林省延邊州延吉市押解一名犯罪嫌疑人回四川瀘州古藺縣，只不過，沒想到該嫌犯竟是1名無症狀感染者。此次路途3000多公里，還途經長春、北京等地，超過逾93名密切接觸者居家隔離中。

《新京報》指出，按照通報，30歲的男子明某，是吉林省舒蘭市人，也是犯罪嫌疑人。4月29日23時左右，他被古藺縣公安局從吉林省延邊市押解到古藺縣公安局辦案區。次日下午，明某在接受例行檢查時發現新冠病毒核酸檢測結果為陽性，但無任何發熱、咳嗽等新冠肺炎症狀，綜合流行病學史、影像學檢查、實驗室檢測等診斷為新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，隨即被古藺縣定點醫院收治隔離。

報導稱，林省延吉市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室昨就此事通報稱，明某現居住延吉市，2月25日從舒蘭自駕車輛返延後，曾居家單獨隔離14天，無異常後返回工作單位。

4月28日13時左右，明某在延吉市某汽修廠被四川警方抓捕，當天下午乘火車經長春、北京，4月29日深夜抵達四川省瀘州市古藺縣，同其他9名嫌疑人被共同拘押於一派出所。

4月30日，經當地疾控中心核酸檢測，結果為陽性，明某被四川方面診斷為無症狀感染者。5月1日，四川方面對明某進行血清抗體檢測IgM和IgG結果均為陰性，表明明某為新近感染。

報導說，延吉市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室介紹，接到四川警方的推送資訊後，州、市兩級新冠肺炎疫情防控指揮部高度重視，快速反應，調度州、市兩級防控力量第一時間開展流行病學調查、追蹤管控及核酸檢測等疫情防控工作。

截至5月1日24時，已追蹤到與明某有接觸的人員共93人，其中密切接觸者28人，均已進行集中隔離；次密接者39人和一般接觸者26人，其中33人已進行集中隔離，其他32人實行嚴格的單獨居家隔離。

(中時 )