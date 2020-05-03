李宣榕外型亮眼。（TVBS提供）

李宣榕、王建復劇中開始走感情戲。（TVBS提供）

李宣榕、王建復劇中開始有粉紅泡泡。（TVBS提供）

李宣榕演出TVBS《女力報到愛神出任務》「潘朵拉」一角走紅，戲裡戲外都沒交過男友的她，最近終於踏出終結「母胎單身」的第一步！劇中她接受王建復告白，兩人開始出現粉紅泡泡戲，她也希望在現實生活中還沒實現的都能在劇中完成。隨著母親節即將來到，年初剛經歷爸爸驟逝的她感性表示：「母親節我想給媽媽的禮物是陪伴，給媽媽更多的安全感，這是我最在乎的。」

因為爸爸突然離開，李宣榕身上的重擔也變重了，她扛起一家的經濟及照顧媽媽和弟弟的責任，這對她來說都是甜蜜的負擔，堅強的她說：「自從爸爸離開後，現在每逢特別節日，無論如何都會要弟弟把時間排出，因為沒有甚麼比陪伴媽媽更重要。」前陣子她也買了新房，只希望讓家人能更緊密在一起，有更好的生活環境。

從小媽媽管教甚嚴，李宣榕無論工作到多晚，都會遵守媽媽的要求「不在外頭過夜，多晚都要回家」，「從小到大，我在家裡的房門是不能上鎖的，除了換衣服之外，24小時房門都是打開的，現在也很習慣這樣的生活模式。」直到現在媽媽都還是會等門，在劇組拍戲超過晚上11點，媽媽總會傳訊息關心：「還沒拍完嗎？結束有人送妳回家嗎？」

李宣榕很感謝《女力報到》，因為媽媽每天都會準時收看，也讓她生活有另一個重心，但她其實也擔心近期劇情與王建復出現很多感情戲，不知道媽媽的反應會如何，不過一直與媽媽像朋友般的相處的她又自我安慰：「媽媽應該反應不會太大吧！」被問如果要拍吻戲怎麼辦？李宣榕緊張地說：「天哪！我還無法想到那裡。」

在現實生活中沒有談過戀愛的李宣榕，不管是對感情與婚姻都有幢景，也都曾希望爸爸能參與，看著她給她建議，她紅了眼眶說：「很遺憾爸爸看不到我以後的對象了。」她能做的就是把媽媽照顧好，由媽媽陪著她一起完成她未來的人生大事，讓在天上的爸爸放心。

(中時 )