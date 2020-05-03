高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，外界都高度關注，韓最終是否會被罷免成功。然而，有網友表示，韓的票數雖然大敗，但韓粉的鋼鐵硬度有目共睹，他說總統蔡英文雖連任成功，但支持韓的500萬票不是消失了，隨時可能因為某個理由又被動員並支持韓。該文也引來許多網友議論。

網友Zionward在PTT發文指出，經過這一切，還以為韓不危險的人，本身也有點天真。他認為，韓的票數雖然大敗，但韓粉的鋼鐵硬度，大家也是有目共睹。他說蔡雖然贏了總統大選，但韓的500萬票不是消失了，那些人都還在，隨時可能因為某個煽情的理由又被動員出來，反韓的人真的不要太志得意滿。

對此，有網友表示「不覺得韓是落水狗, 現在頂多是沉潛的龍, 下一個要被咬傷的罷韓團體，也會是韓反攻的起點」、「應該用政治傾向來看，台商，海龜，志願役都是韓的票艙」。也有網友認為「他犯的錯就是只會打順風還自以為是戰神來教訓別人」、「看看那批選前喊知識藍的傢伙 有需要煽情理由嗎」、「有比較才知道好壞，讓韓當台北市長看看，搞不好做得比柯好，反正柯市長也說過韓很有料」。

(中時電子報)