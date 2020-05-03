歐美國家陸續解除封鎖禁令，重啟經濟活動，加上中國大陸生產狀況回到正軌，市場聚焦需求將逐漸增溫，隨著備貨動能轉強，台股傳統上五窮六絕的壓力今年反而減輕，尤其伺服器、NB、記憶體等族群可望淡季不淡。

義大利預計5月4日放寬封鎖令，允許工廠和建築工地復工，法國也擬自5月11日起逐步恢復商店營業；美國在川普宣布經濟重啟計畫後，已有多個州規劃解除封城措施。法人看好，歐美市場需求可望復甦，將成為台股抵抗「五窮六絕」魔咒的一大助力。

日盛投顧分析，在各國積極採取各項社交距離管制措施下，大多數國家的武漢肺炎疫情近期逐漸緩和，美國預計將自5月起實施三階段重啟經濟計畫，而歐洲國家也可望在5月起逐步開放部分經濟活動，有利主要國家逐漸修復經濟，並讓以出口為主的台灣同步受惠。

兆豐投顧協理黃國偉指出，受疫情影響，今年電子族群「五窮六絕」效應將根據產品別出現不同調的情況，其中以筆電供應鏈能見度最高，5月業績續旺，其他多數消費型電子產品則要看歐美市場需求復甦腳步，若消費行為出現爆發性回升，先前遭市場大幅下修出貨規模、基期偏低的智慧機供應鏈可望成盤面黑馬。

街口投信基金經理人表示，疫情意外帶動新興產業的成長，例如居家工作（WFH）、宅經濟等，使得今年需求預估接近持平的NB需求大增，遠端及異地上班也帶動伺服器需求大增，原本為IT產業淡季的第二季，將出現淡季不淡、甚至更旺的狀況。

雖然第二季產業景氣預料將觸底彈升，不過，法人也提醒，歐美各國陸續解封之後，短期間拉貨力道轉強，但從整體來看，新冠肺炎造成全球經濟停機的損害相對嚴重，在後疫情時代下，廠商生產與消費者行為可能會出現提高預防性消費、減少非必要投資等改變，若庫存去化不如預期順利，將增添下半年旺季不旺的風險。

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(中時電子報)