今年首季壽險「百億神單」只有一張，而且可怕的是這張保單2019年底就停售了。這張賣九個月，保費可以挺住一年的神單，即富邦人壽的鑫鑽年年還本終身險，從去年4月開賣，九個月就銷售214億元左右，是去年排名全市場銷量第四大的神單，停售後遞延到2020年的保費居然撐了一季，且還有105億元，再度拿下首季百億神單第一名。

壽險市場今年可說是「清冷」，首季新契約保費2,535億元，較去年同期少了1,364億元的保費，衰退35％左右，直接墜入懸崖，主要是今年責任準備金預定利率已先降1碼（0.25百分點），保單本來就不如去年賣相好，又遇上新冠肺炎，資本市場波動大，保戶對投資型保單觀望，首季才賣了821億元，衰退25％。

利變壽險宣告利率亦「普普」，前三月銷售1,098億元，去年首季是賣2,317億元，衰退幅度近53％。

但固定利率的傳統壽險今年首季新契約保費378億元，比去年同期多出163億元，成長近76％，是今年壽險市場上唯一展現二位數成長實力的保單類型。

378億元新契約保費中，富邦人壽就占137億元，是第一大，其中繳費六年、年年還本的鑫鑽年年就有105億元，這張訴求繳費期間1.5％還本，繳費期滿是年年以保險金額的5.2％還本，10年內部報酬率逾1.8％，吸引不少高資產保守型保戶投保，因為民眾覺得10年後，銀行定存利率也未必真的能到1.8％，且每年有複利效果，先投保先賺比銀行定存更高的利率。

壽險業停售效應後，保費通常都會遞延到下個月或下下個月，因為停售前保單大量湧進，核保及入帳速度會稍慢一點，所以常見12月的停售效應，保費遞延到可撐住隔年1月的業績，而富邦人壽這張神單，去年底停售，保費一路遞延到今年3月還有近13億元入帳，首季共有105億元的保費，繼續拿下今年首季銷售第一名的保單。

而首季固定利率的傳統壽險新契約保費第二名，是中華郵政有近55億元，中華郵政亦是以六年繳費「零存整付型」保單為主力，第三名是國泰人壽有50億元，同樣也是有張六年期繳費的新台幣還本險賣了近27億元，美元還本險亦有近9億元，代表首季保戶又重新覺得「還是固定利率」安全、零存整付亦是不錯的選擇。

國壽4月底亦再接再厲推出美元六年繳費、年年還本的美元終身壽險，繳費期間是以年應繳保費的2.15％還本，第七年開始是以13.3％還本，到第六年保單解約的現金價值就超過總繳保費，且還不含已領取的還本金，這張保單訴求要保戶長期投保，年年還本率是總繳保費的2.2％，算是微利時代中相對高的利率。

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(中時電子報)