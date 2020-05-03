新冠肺炎疫情肆虐，台灣日前迎來了連續6日零確診，但卻在第7天破功，新增了3例確診個案，國內累計432人確診，324人解除隔離，其餘仍在觀察中。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也於記者會中以圖舉例，表示若健康者與確診患者都有戴口罩，即使是正面交談，感染機率也很低，僅1到2%。

由於敦睦艦隊磐石艦群聚感染事件，許多人擔心會因為此事讓台灣確診人數激增，所幸一切都還在掌控範圍之中。2日記者會上，張上淳也以圖表舉例，他表示若健康者與確診變患有接觸，且2人都沒有戴口罩，責健康者被感染的機率很大，若是只有健康者戴口罩，將能減少7、8成飛沫吸入的機率。

若是健康者與確診患者2人都有戴口罩，傳染機率就能降低約8、9成，即便是2人正面交談，感染機率也很低，僅1到2%。由於海軍敦睦艦隊中，健康的官兵都要戴口罩，而發燒的官兵則須待在隔離室，退燒後也需要戴口罩，在雙方都有戴口罩的情況下，傳染機率自然降低許多。

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(中時電子報)