中國大陸駐日內瓦代表團2日強硬否定台灣參與世衛大會（WHA）正當性。對此，國民黨表示，參與或重返世衛組織是我國絕大多數人民的期望。我國自1997年首度以中華民國名義申請成為世衛大會觀察員起，人民的期望從未改變。國民黨執政時均積極推動相關政策，其成果為我國於2009年5月至2016年5月，成功地以觀察員身分參與世衛大會。

國民黨希望，中國大陸當局駐日內瓦代表團之聲明並不代表中國大陸當局的最後定案。國民黨呼籲中國大陸決策官員，拋棄打壓台灣的傳統思維，不要因為兩岸政治扞格而忽視台灣人民的健康權，以及台灣人民參與、回饋國際社會的願望。

國民黨呼籲民進黨政府在國際宣傳及動員之外，也要設法面對及處理兩岸關係的癥結，窮盡合情、合理、合法的方式爭取參與或重返世衛組織，不到最後關頭絕不放棄。

國民黨重申將堅定支持任何有助於參與或重返世衛組織的靈活、理性策略，並希望台海兩岸執政者善用2016年5月在世衛大會的經驗，本著求同存異的精神，以台灣2300萬人民的權益為最優先考量，創造兩岸與世界三贏。

(中時 )