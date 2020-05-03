愛奇藝《青春有你2》賽程已到最後三分之一，本周公布第二次排名與淘汰名單，60名訓練生中只有35名能繼續比賽並參與第三次舞台公演。為了公演舞台，節目不僅邀請X導師（特別導師）汪蘇瀧親自伴奏〈有點甜〉，指導訓練生聲樂課，另外同為選秀《偶像練習生》出道的青春製作人蔡徐坤首次在節目中談論自己的出道過程，也用親身經歷替訓練生指點迷津。

汪蘇瀧為提高女孩們表演時的膽量，直接讓訓練生大膽試唱，更特別點名讓訓練生陳品瑄站出來唱歌，陳品瑄選唱汪蘇瀧的成名曲〈有點甜〉，演唱前汪不改調皮威脅：「你要好好表現，你知道這首歌的原唱是誰嗎？你唱不好，我會生氣的！」讓陳品瑄壓力倍增，一時不知該如何是好，但溫柔的汪蘇瀧也親自為陳品瑄伴奏、句句指導讓她增加許多自信。面臨越艱難的賽制，他也鼓勵訓練生們：「面對壓力不要怕，更不要被表演的成績綁住。」

蔡徐坤首度分享出道辛酸。（愛奇藝台灣站提供）

蔡徐坤首度與訓練生分享自身經歷，從《星動亞洲》開始到以《偶像練習生》第一名出道的他，以前表演不管是上台麥克風沒聲音的突發事件或是在高強度拍攝偶練主題歌〈Ei Ei〉時，手嚴重過敏脫皮，他都堅持呈現完美演出，「不管台下坐了多少人，不管發生多少突發情況，你們永遠都不能停下來，要把這個舞台做完，因為台下有在看你的人。」借此例鼓勵訓練生要珍惜每一個上台的機會。

(中時 )