朱安禹（小蜜桃姊姊）近況曝光，擁有幸福婚姻及一對兒女的她，今年獲圈圈兒童音樂邀請，再推出全新單曲〈媽咪〉小蜜桃版。她出道多年，曾發表多張作品，始終難以忘懷歌唱事業，這次在新單曲仍維持招牌甜美嗓音。朱安禹坦言，自己錄完歌第一時間就讓兒女聽成品，「孩子們很給面子，給媽咪我打了90分高分！剩下10分是因為他們吵著說：『怎麼不找我們一起唱。』因為寶貝們每天都聽，現在睡前都說要放這首歌，都會跟著唱了。」

今年受到疫情影響，更讓朱安禹感受到為母則強，打從心裡想要守護家庭的那分力量，所以希望透過新單曲，替大家加油打氣，帶來更多鼓舞的力量，她也想讓小朋友們瞭解媽媽無私的愛，有機會學習對媽媽表達感謝。而對於全球疫情升溫，她非常注意兒童防疫，對於自己一對兒女在居家防疫執行這塊非常徹底，除叮嚀他們去公園玩耍要戴口罩、回家勤洗手外，還為孩子們做全身、鞋底消毒。

朱安禹與一對兒女。（朱安禹提供）

朱安禹表示：「我們很少出門，所有煮飯食材和生活用品都是網購，加上上海還沒開學，都是線上教學，所以我得每天自己在家當老師，德智體群美全用上了，真心覺得累！」她經營親子餐廳有成，最近因餐廳裡面為小朋友設計的設施，還特別去考兒童五大能力測評師執照，希望自己能在親子互動教育上更加精進。

(中時 )