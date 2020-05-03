美國海軍4月30日宣布，未來巡防艦FFG-X將採用義大利芬肯特里（Fincantieri）造船廠的構型，海軍與船廠簽訂了價值7.95億美元的合約，這將是該船廠最大的造艦計畫。

防衛新聞(Defense News)報導，美國海軍作戰部長麥克‧吉爾迪上將(Mike Gilday)的聲明表示：「FFG-X將是美國未來艦隊的重要組成部分。」

原本美國海軍的輕型軍艦是LCS濱海作戰艦，它具有多功能模組化設計，但是實際服役卻發現，它的多重模組仍未完成，因此目前的實際功能不多；再加上它的故障率較高，2000噸的排水量也使得無法安裝足夠多的武器，無法擔任美國航空母艦的外層護衛，在未來與潛在對手的海上對抗也是勝算不高。雖然LCS的造艦合約無法說停就停，但美國海軍決定恢復原本的飛彈巡防艦型，它必須有相當不錯的防空偵測實力，以及足夠數量的武裝，該計畫在2018年提出，也就FFG-X。

包括洛克希德馬丁、奧斯特造船(Austal )、亨廷頓英格斯工業公司、芬肯特里造船、通用動力巴斯鋼鐵5家廠商，都在爭取合約，洛馬就是LCS艦「自由級」的設計公司；而奧斯特造船是LCS艦「獨立級」的設計公司；而亨廷頓英格斯是航空母艦的承包者，通用動力巴斯鋼鐵，則有一種類似西班牙F100巡防艦的構型，至於芬肯特里船廠則拿出「歐洲巡防艦」FREMM的改進型。

FREMM 是法國與義大利合作的多功能巡防艦，法國稱為阿基坦級（Aquitaine class），而義大利則是博加米尼級（Bergamini class)，兩國FREMM 的總數達到15艘，顯示造艦經驗成熟，這也是美國海軍選擇芬肯特里的主因。此外芬肯特里的燃油/電動混合主機的能源效率比其他競爭者也好一些，是另一個優點。

FFG-X，將安裝雷神公司的SPY-6主動相陣列雷達，這型雷達將比現在安裝在阿利伯克級驅逐艦的SPY-1D被動相陣列雷達更好，雖然武裝沒有伯克級的96具垂直發射器那麼多，但32個垂直發射單元也相當夠用，而且建造費用約為伯克級的一半。

美國海軍「需艦孔急」，根據合約，該計劃必須在6年內完成首艦的建造，並於2026年7月交付給海軍，第2艘要在3個月後完成，並以同樣的進度陸續到位。

當然，在不知道美國海軍的購買總數情況下，目前也不可能確定價格，但是有一些預測，

根據預算文件，2020年訂購的第一艘船預計成本為12.8億美元。

目前也不確芬肯特里的FFG-X尺寸與排水量，但是依據FREMM 的型式來看，艦身至少145公尺，排水量大約7千噸。

(中時電子報)