新北市長侯友宜今視察新北市立圖書館總館開放前準備情形。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今視察新北市立圖書館總館開放前準備情形。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（3）日上午在次防疫應變會議中宣布，4日起，新北市將以階段式漸進開放公有場館，第一階段包括圖書館閱覽室、藝文文化場館展覽廳、國民運動中心、活動中心；下午侯友宜即前往新北市立圖書館總館視察開放前的準備工作，從進門起的實名制登記作業，到電動手扶梯的消毒、保持社交距離、館員的防疫裝備等防疫措施，鉅細靡遺逐一檢視。

侯友宜表示，希望大家都是誠實的管理好自己的健康，讓圖書館的開放能以防疫為優先，保護自己、保護別人，好好的利用這樣美麗的場館。

侯友宜說，先讓市民適應安全、新型態的生活，疫情穩定以後，再逐步的開放。圖書館現在實施實名制、人流的管控，館內確保社交距離、戴口罩、量體溫，座位的規畫從2000個降到900個，較容易造成群聚感染的地方，像演講廳、說故事的教室，這些都不開放，然後視疫情穩定以後，在確保安全無虞下作調整。

新北市議員葉元之日前建請市府逐步開放公有場館，今天也到場了解整備情形，葉元之表示，大家還是要做好自我管理，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，讓疫情趕快過去。

(中時 )