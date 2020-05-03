南韓總統府青瓦台一名高官3日會見記者時表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩未接受手術。

韓聯社引述該高官說，部分媒體以金正恩走路的樣子不同於以前為依據報導他可能接受手術的消息，但這並不屬實。就"金正恩是否連小手術也沒有做"的提問，該高官回答說"是"。

該高官稱，有金正恩未做手術的依據，但無法透露具體內容。

(中時 )