龍洞攀岩場下午1名女觀光客，疑不慎從高度約2、3公尺跌落受傷。（許家寧翻攝）

婦人生命徵象穩定、意識清醒，救護車送往醫院救治。（許家寧翻攝）

新北市貢寮區龍洞攀岩場傳失足，3 日下午3點半1名50多歲婦人觀光客，疑似自己不慎失足從約2、3米高的山壁摔落，海巡、警消獲報趕緊架繩救人，並用小艇將傷者運送上岸，婦人生命徵象穩定、意識清醒，救護車送往醫院救治。

貢寮龍洞灣為斷層陷落所形成的天然海灣，為東北角海岸面積最大海灣，除了為熱門浮潛勝地，附近龍洞攀岩場也是許多愛好攀岩人士必去的運動場所，不過近年意外頻傳，去年3月及5月，就發生3起跌落事故，還有一人摔死喪命。

(中時 )