龍洞攀岩場失足 中年婦摔落3米高岩壁 16:182020/05/03 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龍洞攀岩場失足，1名中年婦摔落3米高岩壁送醫。（許家寧翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍洞攀岩場下午1名女觀光客，疑不慎從高度約2、3公尺跌落受傷。（許家寧翻攝） 婦人生命徵象穩定、意識清醒，救護車送往醫院救治。（許家寧翻攝） 新北市貢寮區龍洞攀岩場傳失足，3 日下午3點半1名50多歲婦人觀光客，疑似自己不慎失足從約2、3米高的山壁摔落，海巡、警消獲報趕緊架繩救人，並用小艇將傷者運送上岸，婦人生命徵象穩定、意識清醒，救護車送往醫院救治。 貢寮龍洞灣為斷層陷落所形成的天然海灣，為東北角海岸面積最大海灣，除了為熱門浮潛勝地，附近龍洞攀岩場也是許多愛好攀岩人士必去的運動場所，不過近年意外頻傳，去年3月及5月，就發生3起跌落事故，還有一人摔死喪命。 (中時 ) #龍洞 #攀岩場 #海灣 #婦人 #天然 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰山新事業 皂顧股東、關懷防疫 04:102020/04/29 投資理財 基隆市長官邸外舞刀 婦人削傷樹皮強制送醫 15:122020/04/29 社會 將錯就錯 員警扮「兒子」溫馨送失智婦返家 21:222020/04/29 社會 北海岸倒店潮！金山海灣溫泉會館結束營業 10:022020/05/01 生活 北海岸又一飯店停業！網驚：海景最美飯店 太可惜！ 11:442020/05/01 旅遊 出門買便當止飢 7旬婦忘了回家的路 11:502020/05/01 社會 搭乘台鐵未戴口罩 婦人成屏東開罰首例 14:172020/05/01 生活 婦遭詐騙欲匯9萬 機警友一張紙條立功 17:592020/05/01 社會 金山海灣溫泉會館因疫熄燈 04:102020/05/02 時尚消費 鮮紅毒蛇驚現家中 消防員到場一看傻了 16:082020/05/03 日常 社會熱門新聞 東勢雞農命喪大甲溪畔便道 警掌握凶嫌追查 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 13歲少女無照騎車雙載 爬坡狂催油門失速墜橋 - 社會 3「要命」原因 高雄醫師世家5口逃不出火窟 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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