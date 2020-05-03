北市北投區男子朱光榮將購買得來的珍貴林木，台灣肖楠、扁柏、紅檜等物放在倉庫，但因屋內飄出濃濃的木材香，遭檢警查獲，士林地院日前審結，依何姓「山老鼠」的帳冊內記載「朱」為代號，認定朱男犯下違反森林法當中的故買森林主產物贓物罪，判決應執行有期徒刑1年，併科罰金70萬。

判決指出，朱倉庫內擺放的珍貴林木，都是國有林地的森林主產物，朱分別在2015年9月、10元間，以21萬多元購買118.3才，32萬多元購買扁柏141.4才，並運送到北投的倉庫擺放。

朱家中起出多件珍貴林木製成的藝品，他辯稱不知道是贓物，購買是父親生病，聽從師父建議，用作「消災解厄」，帳冊上的100萬則是投資茶廠也是借款，他並沒有向何男購買贓物。當檢察官詢問時，朱則說，何男扁柏木材來抵債，前後說法不一，法官不採信朱的說法。

何的帳冊上清楚記載「朱」，雙方一手交錢一手交貨，而且兩人無冤無仇，沒必要陷害朱，而且是在何交易後清楚寫下的紀錄，法院以此作為證據。

判決指出，珍貴林木是國家重要的森林資源，朱購買後作為聚寶盆等物品，藉以牟利，危害自然生態以及森林保育，依照森林法故買森林主產物贓物罪，2罪各判處8月徒刑，併科40萬元及50萬元罰金，應執行有期徒刑1年，併科70萬元罰金，罰金如易服勞役，2000元折1日。

(中時 )