世界衛生大會（WHA)即將舉行，我友邦和美國駐聯合國代表團要求讓臺灣加入。外交部今天表示，儘管目前所面臨的情勢仍十分困難，但政府絕不會放棄，將聯合友邦及理念相近國家，持續努力爭取到最後。

我國中美洲友邦宏都拉斯駐聯合國日內瓦大使Giampaolo Rizzo向世衛（WHO）秘書長譚德塞表達希望臺灣參與WHA，美國駐聯合國代表團也推文表示，聯合國成立宗旨是提供容納所有聲音的場所，禁止臺灣踏入聯合國場域不只冒犯台灣人民，更有辱聯合國自身原則。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，第73屆WHA訂於本年5月18日至19日以視訊方式舉行，我國將繼續積極爭取受邀以觀察員身分出席，在會中與各國分享我抗疫經驗，並貢獻國際防疫合作。儘管目前所面臨的情勢仍十分困難，但政府絕不會放棄，將聯合友邦及理念相近國家，持續努力爭取到最後一刻。

他說，我友邦駐聯合國日內瓦代表團甫於4月29日以視訊方式集體進洽世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，籲促譚德塞幹事長秉持「不遺漏任何人」的理想，儘速邀請臺灣出席WHA及完整無礙參與所有WHO會議、機制及活動。

外交部強調，對於友邦挺身對抗不當政治壓力所展現的道德勇氣，以及一貫堅定助我的珍貴情誼，表達誠摯感謝與敬意，並重申將繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的推案原則，爭取更多的國際瞭解與支持，以捍衛臺灣2300萬人民參與及貢獻國際醫衛及防疫合作的權利。

世衛大會預定18日召開，因應疫情今年可能改為線上會議形式，並在7、8月間再於日內瓦召開實體大會。

(中時 )