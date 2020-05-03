枯水期正是水庫清淤好時機，曾文水庫抽泥船清淤作業24小時持續進行。（劉秀芬攝）

據中央氣象局預報資料預估，5月降雨量正常偏少，南地區各主要水庫集水區今年以來降雨量少，曾文烏山頭水庫、南化水庫蓄水量都不到2成，枯水期正是水庫清淤好時機，曾文水庫抽泥船清淤作業也24小時持續進行，維持水庫蓄水功能。

水利署表示，自去年9月以來各地降雨僅為歷史平均值5~7成，目前時序將進入梅雨季前的最後階段，也是枯水期最乾時期，曾文、烏山頭水庫3日蓄水量合計1.0688億立方公尺，南化水庫剩1692萬立方公尺，有效蓄水率都跌破2成。

因應水情，水利署決定7日起台南及高雄地區水情燈號轉換為黃燈，將於離峰及特定時段實施自來水減壓供水，自來水公司同時針對管線末端或高地區水壓若有不足時，預為配置臨時供水站及水車因應。

目前為南部地區一期稻作供水期間，水利署及南區水資源局日日監看水情，檢討管控全台各區水情，確保農業、工業、民生用水無虞。台南市長黃偉哲也呼籲市民不要恐慌，請大家不要儲水，若儲水分散，將無法統一調度，可能就會出問題，也請市民共同節水，珍惜水資源。

南水局也把握枯水期積極進行曾文水庫清淤作業，水庫抽泥全天候24小時進行，從庫底抽出高濃度的泥水，相較過往抽泥技術，清淤效率提升約2倍，清淤過程所損耗的水資源也同步減少。

水利署表示，清淤作業是維持水庫蓄水功能的重要措施，近年來南水局已將清淤範圍擴至水庫蓄水範圍中上游區域，更將搭配水利排砂達到水庫淤積零成長，以恢復原有庫容為永續目標，讓全民有充足且乾淨的水資源。

(中時 )