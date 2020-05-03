對於北韓官方媒體釋出領導人金正恩於5月1日現身肥料廠的影片，民進黨立委王定宇指出，這位金正恩好像是替身！

王定宇指出，北韓會影響到東北亞軍事外交經濟，日本韓國美國，包括台灣的經濟政治，了解北韓是必然應該的事情。

王定宇表示，金正恩5月1日出現的影片，金正恩也許生病，但生命狀況沒有問題，且持續掌權當中，不管北韓有沒有軍事調動，鴨綠江、38度線有沒有軍事部署，看起來都沒有。所以金正恩的出現應該是早晚的，不用訝異。

王定宇分析，但5月1日出現的金正恩，從髮際線、鼻頭的痣、他的神采、他的眼神，到他的牙齒，很多現象可以比照出來，好像是替身，並不像金正恩。

他強調，各國都在看5月1日的金正恩是何許人也。金正恩是否存掌權，會影響到俄羅斯、中國、南韓日本美國，金正恩當然是重要議題。

(中時電子報)