不少人因為疫情的關係都待在家裡不敢出門，讓任天堂 Switch今年新推出的新遊戲「集合啦！動物森友會」搭上宅經濟而賣到翻掉，除了身邊朋友都在玩之外，許多名人、藝人也都在社群媒體上曬出自己的「島照」。日前一名日本玩家就用「動森」完美重現美國女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）的熱門金曲，影片曝光之後也立刻在網路上瘋傳。
今年18歲的美國新生代創作歌手怪奇比莉，靠著獨特的時尚風格和唱腔瞬間爆紅，除了橫掃各大獎項，去年推出首張專輯的主打歌「bad guy」更成為2019年度夯曲。一名日本網友就利用動物森友會可以譜曲的功能，將自己島上的角色、房間都改成「bad guy」MV中的打扮和場景，成功拍攝出「電玩版bad guy」MV，連比莉臉上血跡等等小細節都有做出來，讓人十分驚艷。
影片在網路上遭到網友瘋傳，還因此紅到國外去，截至目前為止已經有超過149萬人觀看，留言區也湧入各國網友和玩家留言回應表示「為什麼要讓我看到這個影片，我沒有在玩這個遊戲，可是我現在想要了」、「沒有看到bad guy，可是有看到cute guy」、「Billie應該要看到這個！」「我喜歡這個版本」、「這是藝術了吧」、「神動畫」。
文章來源：YT/Billie Eilish
文章來源：YT/ 駅前マーキュリー
(科技)
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