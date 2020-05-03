嚴防破口 鄭文燦桃園後站向移工宣導防疫 16:342020/05/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦3日向外籍移工宣導及了解防疫措施，警方也一併宣導防疫。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦3日向外籍移工宣導及了解防疫措施，在警察局長陳國進及勞動局長陳靜航陪同下，前往桃園後火車站。提醒移工應保持「室內1.5公尺、室外1公尺」以上安全社交距離，勤洗手、戴口罩，以確保防疫勿有破口。 警方表示，桃園分局除加強五一連假期間，外籍移工易聚集場所治安維護及交通疏導外，平時也配合中央流行疫情指揮中心政策，持續向轄內外籍移工宣導防疫觀念，避免防疫破口出現，維護全桃園市民與移工安全。 (中時 ) #移工 #防疫 #桃園 #宣導 #外籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應產業斷鏈 竹縣建照 延長1年 04:102020/04/29 地方新聞 大西瓜戴口罩 防疫前線甜在心 04:102020/04/29 地方新聞 消防救護員 防疫物資優先補 04:102020/04/30 地方新聞 防疫權力熱氣球就怕… 04:102020/04/30 時論廣場 桃市受理新入境產業移工居家檢疫實地查核 14:262020/04/30 財經 移工機票補助出爐 國內機票不補助 14:552020/04/30 生活 金寶電子推防疫產品 以科技智慧增援防疫最前線 17:312020/04/30 財經 病死還是餓死的抉擇 04:102020/05/01 時論廣場 彰濱移工外展 移工團體控「加班、待命、教育訓練」未解 11:592020/05/03 生活 移工自行到案 移工團體盼「仍應給予合法身份」 13:202020/05/03 生活 社會熱門新聞 東勢雞農命喪大甲溪畔便道 警掌握凶嫌追查 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 13歲少女無照騎車雙載 爬坡狂催油門失速墜橋 - 社會 3「要命」原因 高雄醫師世家5口逃不出火窟 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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