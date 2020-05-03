桃園市長鄭文燦3日向外籍移工宣導及了解防疫措施，在警察局長陳國進及勞動局長陳靜航陪同下，前往桃園後火車站。提醒移工應保持「室內1.5公尺、室外1公尺」以上安全社交距離，勤洗手、戴口罩，以確保防疫勿有破口。

警方表示，桃園分局除加強五一連假期間，外籍移工易聚集場所治安維護及交通疏導外，平時也配合中央流行疫情指揮中心政策，持續向轄內外籍移工宣導防疫觀念，避免防疫破口出現，維護全桃園市民與移工安全。

(中時 )