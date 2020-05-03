旺旺水神防疫雪中送炭遭抹黑，民進黨立委吳玉琴、林淑芬等近日針對水神抹黑不斷，卻欠缺佐證資料，被批作秀。（本報資料照）

新冠疫情爆發以來防疫物資短缺，旺旺水神隨即於2月4日開放全台90家補充站讓民眾免費領取水神抗菌液，然而雪中送炭卻讓民進黨立委緊咬水神施展抹黑大法，雙重標準再度發威，不過水神120多份報告禁得起各方檢驗，打臉立委們的力道恐怕不會留情。

任何指控都必須建立在佐證的磐石上，然而不實指控似乎成為許多政治人物的DNA，日前民進黨立委吳玉琴與新竹縣議員余筱菁召開記者會，指稱民眾誤飲「水神」送醫，更抨擊水神就是稀釋的次氯酸鈉(漂白水)，同日綠委林淑芬也在臉書表示水神不可噴於人體，要求衛福部「管一管」。

但被記者問到民眾誤喝及水神不能噴灑人體的證據，吳玉琴自打太極說這不是記者會目的，余筱菁要記者自己去查，林淑芬臉書PO文後更神隱多日。

根據日本北里大學生命科學研究所小宮山寬機博士研究顯示，「水神」做過急性經口毒性試驗、皮膚刺激性試驗、急性眼睛刺激性試驗、急性吸入毒性試驗及皮膚變異反應試驗，有效氯濃度只要10ppm就相當於200ppm次氯酸鈉的抗菌效果，不會產生致癌物三氯甲烷，對人體環境十分友善。

日本森永乳業食品綜合研究所鴨志田真弓博士研究指出，微酸性次氯酸水可作為蔬果洗滌劑。

北海道醫療大學病院齒科研究也指出，早在1996年已將微酸性次氯酸水用於手部抗菌，1997年用於手術內視鏡的清洗消毒，2002年日本厚生勞動省更用於食品殺菌添加劑。

立委們身為民意代表，給予民眾正確認知是職責所在，水神120多份研究報告經得起各方驗證，但立委們若想藉媒體力量帶風向來打擊特定對象，雙頰紅腫的恐怕是自己。

(中時 )