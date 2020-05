近日網路上瘋傳一段「黑人抬棺舞」的影片,一群穿著西裝的黑人抬著棺木,原本應該是莊重嚴肅的場合,但他們卻搭配勁歌熱舞,相當格格不入,而這個抬棺的文化是源自非洲國家迦納一個特別的喪葬傳統,首創「抬棺跳舞」的團隊3年前就曾在網路上引起討論,近日又再度爆紅,日前創辦人艾杜(BenjaminAidoo)也更新了臉書封面照片,他提醒大家疫情期間盡量少出門、待在家,「否則你就會跟我們一起跳舞!」

(圖/翻攝Benjamin Aidoo臉書)

一名網友在PTT上發文,他表示「抬棺跳舞」團隊創辦人艾杜更新了臉書封面照片,照片中5名抬棺黑人都穿著西裝,且還戴著綠色口罩,一旁的標語還寫著「STAY AT HOMEOR DANCE WITH US(翻譯:待在家,或者和我們一起跳舞)。」艾杜更在文中寫道「Remember tostay at home!! or u will dance with us!(記得待在家裡!!否則你就會和我們一起跳舞!」

貼文一出,讓許多網友覺得非常幽默,紛紛留言「防疫大使」、「比譚德賽還懂防疫」、「我不想被扛QQ」、「好笑歸好笑,但他說的也是真的,所以還是待在家吧」;不過也有網友認為拿新冠肺炎疫情開玩笑並不恰當。

(中時電子報)