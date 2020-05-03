近日網路上瘋傳一段「黑人抬棺舞」的影片，一群穿著西裝的黑人抬著棺木，原本應該是莊重嚴肅的場合，但他們卻搭配勁歌熱舞，相當格格不入，而這個抬棺的文化是源自非洲國家迦納一個特別的喪葬傳統，首創「抬棺跳舞」的團隊3年前就曾在網路上引起討論，近日又再度爆紅，日前創辦人艾杜（BenjaminAidoo）也更新了臉書封面照片，他提醒大家疫情期間盡量少出門、待在家，「否則你就會跟我們一起跳舞！」

（圖／翻攝Benjamin Aidoo臉書）

一名網友在PTT上發文，他表示「抬棺跳舞」團隊創辦人艾杜更新了臉書封面照片，照片中5名抬棺黑人都穿著西裝，且還戴著綠色口罩，一旁的標語還寫著「STAY AT HOMEOR DANCE WITH US（翻譯：待在家，或者和我們一起跳舞）。」艾杜更在文中寫道「Remember tostay at home!! or u will dance with us!（記得待在家裡！！否則你就會和我們一起跳舞！」

貼文一出，讓許多網友覺得非常幽默，紛紛留言「防疫大使」、「比譚德賽還懂防疫」、「我不想被扛QQ」、「好笑歸好笑，但他說的也是真的，所以還是待在家吧」；不過也有網友認為拿新冠肺炎疫情開玩笑並不恰當。

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(中時電子報)