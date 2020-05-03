台北市萬華大樓飄惡臭 男子腫脹陳屍屋內 16:342020/05/03 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華大樓飄惡臭，男子腫脹陳屍屋內。（中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區青年路有棟大樓今天下因為傳出惡臭，民眾打電話119和110報案，警消抵達敲門無人回應，即刻破門而入，屋內發現一具男屍，且已經腫脹發出腐臭，警方正查訪調查死者身份，以離輕死亡原因。 (中時電子報) #台北市 #萬華 #大樓 #飄惡臭 #男子 #腫脹 #陳屍 #屋內 #惡臭 也許您會感興趣 推薦閱讀 單身族撐小宅 中山萬華密度最高 04:102020/04/29 產業．科技 練台生還在裝「火影忍者」 04:102020/04/29 時論廣場 戴德梁行宣布7月公告標售「中華開發大樓」、第3季決標 16:202020/04/29 財經 圖輯》「懸日」今起連6天傍晚降臨台北 民眾在天橋上搶看 20:182020/04/29 生活 台北市硬起來 西門町5影院1好樂迪KTV安檢未過勒令停業 21:122020/04/29 社會 台灣仍為房東市場一枝獨秀 亞太辦公租賃略顯疲態 15:572020/04/30 風格 亞太辦公租賃略顯疲態 台灣仍為房東市場一枝獨秀 16:362020/04/30 財經 北市68家娛樂場所完成安檢 今又有樂聲等3家電影院勒令停業 22:042020/04/30 社會 亞太辦公市場轉弱 台北獨守房東方 04:102020/05/01 產業．科技 問紓困轉語音 1999挨批踢皮球 04:102020/05/01 地方新聞 社會熱門新聞 東勢雞農命喪大甲溪畔便道 警掌握凶嫌追查 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 13歲少女無照騎車雙載 爬坡狂催油門失速墜橋 - 社會 3「要命」原因 高雄醫師世家5口逃不出火窟 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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