台北市萬華區青年路有棟大樓今天下因為傳出惡臭，民眾打電話119和110報案，警消抵達敲門無人回應，即刻破門而入，屋內發現一具男屍，且已經腫脹發出腐臭，警方正查訪調查死者身份，以離輕死亡原因。

(中時電子報)