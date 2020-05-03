為了慰勞母親一整年來對家庭的辛苦付出，豆府餐飲集團旗下「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「銅盤」、「飛機河粉」5大品牌，即日起連續17天共同推出用餐送「超人氣雙料理兌換券」，再加碼「優雅媽咪LOVE生活」抽獎活動，獎項有6台美學系廚房小家電組、宮廷冷凍料理組、外帶滿500元折250元兌換等豐富禮品。

豆府餐飲集團再加碼推出「優雅媽咪LOVE生活」抽獎活動，每人皆享有有1抽獎機會。（豆府餐飲集團提供）

即日起帶媽媽到豆府餐飲集團旗下餐廳用餐，就贈送該餐廳受歡迎的2道人氣料理優惠券，像是涓豆腐贈送的料理就是以新鮮蛋液以文火層層慢烘，再融入起司牽絲的「韓式起司烘蛋捲」，以及最道地韓味的「醬燒青蔥豬梅花」；北村豆腐家送出「首爾韓式炸雞年糕」和鹹香夠味的「醬燒豬梅花」；韓姜熙的小廚房則祭出「釜山炸魚板」、「醬味炸雞」；銅盤將送出「12隻南美白蝦」、「2人同行現折100元」；而飛機河粉請媽媽門免費吃「涼拌青木瓜」、喝「越南咖啡」。

飛機河粉於超人氣雙料理優惠期間，贈送涼拌青木瓜。（豆府餐飲集團提供）

另外，豆府餐飲集團另一個優惠是在5月18日前至旗下品牌用餐並填寫顧客意見表，即可參加「優雅媽咪LOVE生活」抽獎活動，同桌用餐只要有填寫顧客意見表皆享有1次抽獎機會，也就是用餐人數越多，中獎機率越高，該活動獎項有日本Toffy 時尚廚房小家電，包含多功能食物調理機、Oven Toaster 電烤箱、微電腦炊飯器等，還有奢華宮廷冷凍料理組，有韓國蔘雞湯、韓式精燉牛肋排湯等好禮。

銅盤於超人氣雙料理優惠期間將送「12隻南美白蝦」、「2人同行現折100元」。（豆府餐飲集團提供）

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