安妮貼出海邊比基尼照，肋骨清晰可見，被粉絲說太瘦。(取材自安妮臉書)

出身自俄羅斯的女星安妮(Annie)，不但外型亮麗，口條跟反應都相當機敏，在台發展多年，是綜藝節目熟面孔，她也積極經營社群網站，不時分享生活點滴，最近安妮趁著51勞動節，到海邊偷閒紓壓並曬出比基尼照，而讓人驚訝的是，身材給人感覺穠纖合度的她，脫下衣服竟出現明顯肋骨，讓人感覺有些過瘦。

安妮趁連續假期出遊散心，這兩天在IG、臉書同步更新比基尼辣照，開心寫下：「long weekend天氣好好喔，有人去海邊嗎？」，只見她換上黑色比基尼搭配牛仔熱褲，豐滿上圍底下是纖細的小蠻腰，然有些違和的，是她肋骨突出，一根根清晰可見，讓粉絲看了忍不住勸她多吃點。

安妮大曬性感照，意外讓粉絲心疼，直呼她太瘦，甚至看照片推測她體重，猜她可能才41、42公斤而已，安妮見狀趕忙跳出來澄清，表示她有172公分高，「41公斤不太可能喔！」，不惜公開女生最私密的體重數字，表示自己有近50公斤，掀起熱議。

(中時電子報)