台北市停車管理工程處表示，為鼓勵民眾使用綠能運具，自2018年5月1日起推動北市電動機車停車免費優惠，為期2年至今年4月30日止，現因新冠肺炎疫情及社會活動影響，免費停車優惠將延長至2020年7月31日。

停管處說明，新冠肺炎疫情期間，北市府推出各項紓困措施，意即降低疫情對民眾的影響，考量電動機車仍符合北市綠能的政策方向，因此先延長電動機車免費優惠期限，並將在優惠屆期前宣佈未來電動機車收費方式。

(中時 )