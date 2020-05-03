北市電動機車停車免費措施延長至7月31日 16:472020/05/03 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市為繼續鼓勵電動機車綠能運具，將停車免費期限延長至7月31日。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市停車管理工程處表示，為鼓勵民眾使用綠能運具，自2018年5月1日起推動北市電動機車停車免費優惠，為期2年至今年4月30日止，現因新冠肺炎疫情及社會活動影響，免費停車優惠將延長至2020年7月31日。 停管處說明，新冠肺炎疫情期間，北市府推出各項紓困措施，意即降低疫情對民眾的影響，考量電動機車仍符合北市綠能的政策方向，因此先延長電動機車免費優惠期限，並將在優惠屆期前宣佈未來電動機車收費方式。 (中時 ) #電動機 #電動機車 #免費 #優惠 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鈴eReady 推首款換電機車 04:102020/04/29 產業．科技 5月1日至7月2日 彰銀台灣Pay 繳綜所稅享優惠 04:102020/04/30 金融．稅務 賀17天零本土病例 離島花東遊45折攬客 04:102020/04/30 財經焦點 Google Meet進階視訊服務開放Gmail用戶免費用 10:122020/04/30 科技 7-11再撒振興優惠券 這次最高可省2190元 15:552020/04/30 財經 零確診頂級咖啡免費喝！預約肌膚檢測守護敏弱口罩肌 18:032020/04/30 美妝 洛杉磯市長：提供所有居民免費篩檢新冠肺炎 22:552020/04/30 國際 小七振興券2.0 規模更大省更多 04:102020/05/01 財經要聞 美妝業者為防疫獻愛 零確診請消費者喝咖啡 17:022020/05/01 美妝 World Gym 憑健保卡免費運動1個月 04:102020/05/02 企業經營 生活熱門新聞 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 好市多神皂盒有妙用 網驚呆：又要缺貨了！ - 生活 金正恩進場高清無碼片曝光 網一看這幕...驚覺不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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