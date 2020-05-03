早在1953年，持續3年的韓戰落幕後，南北韓在板門店簽訂《韓戰停戰協議》，設立了以北緯38度線及其周圍地區組成的非軍事區（DMZ）。不過，北韓領導人金正恩自2011年接班以來，兩韓在DMZ多次發生摩擦，近年好不容易稍見穩定，未料雙方在周日（3日）又再度短暫交火。

2014年9月至10月，金正恩疑因健康問題神隱40天，當時他心臟病發、北韓政變等流言四起。他現身打破傳言後，南北韓隨即接連爆發衝突，有北韓士兵在DMZ內逼近軍事分界線，韓軍開火示警。

2017年11月，北韓士兵吳青成在板門店非軍事區內變節，向南韓投誠。韓方消息指，朝軍曾一度越過軍事分界線，以手槍和自動步槍向變節同袍開了40多槍，子彈擊中非軍事區以南哨站附近的樹，吳青成也身中6槍重傷。

2017年12月，1名北韓軍人在濃霧中，越過DMZ向南韓投誠。當時因朝軍搜索時接近邊境，韓軍遂以K-3機槍開槍20發示警；朝軍在40分鐘後開火還擊，但子彈並未越過邊界。

至2018年4月，南韓總統文在寅與金正恩舉行峰會並簽署《板門店宣言》，同意兩國自5月1日起，停止軍事分界線一帶的所有敵對行為，並將非軍事區轉換成和平地帶。兩韓士兵陸續在非軍事區拆除部分哨站及清除地雷。隔年4月，南韓政府還在江原道非軍事區高城郡一帶開放公眾「徒步旅遊」，象徵南北韓和平。

(中時 )