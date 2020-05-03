有「兒童奧斯卡」之稱的年度兒童娛樂界盛事兒童選擇獎頒獎禮，今年因疫情影響延後6週，2日以視訊方式在網路上進行，雖然首次沒有舉辦實體頒獎典禮，但是美國演歌雙棲的女星維多利亞嘉絲蒂（Victoria Justice）仍破天荒在家主持，「復仇者聯盟」更難得集結一塊視訊領獎，成為疫情影響下有趣的一面。

去年票房夯片《復仇者聯盟4：終局之戰》獲得最受喜愛電影，而「蜘蛛人」湯姆霍蘭德意外力壓其他復仇者獲選為最受歡迎超級英雄。6大復仇者元老「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「浩克」馬克盧法洛、「鷹眼」傑瑞米雷納、「雷神索爾」克里斯漢斯沃在疫情特殊時期，也罕見透過視訊連線再次集結，克里斯伊凡、克里斯漢斯沃在鏡頭前搞笑爭鋒最強英雄的地位，讓馬克盧法洛和史嘉蕾喬韓森都看不下去，他們6人鼓勵小朋友要保持健康，團結一致共度難關，最後說出經典詞「愛你3000遍」祝福影迷。

電視獎項方面，Netflix神劇《怪奇物語》勇奪最受歡迎家庭電視節目，而憑該劇走紅的神秘女孩「伊萊雯」米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）獲最受歡迎電視女演員獎，現年16歲的她在家素顏領獎，模樣仍青春無敵。至於音樂方面，南韓天團BTS防彈少年團、泰勒絲、亞莉安娜、尚恩曼德斯與怪奇比莉等皆獲獎青睞。

(中時 )