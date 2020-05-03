靈鷲山勝山寺今舉行第2場《慈悲三昧水懺法》線上共修直播。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山勝山寺今（3）日舉行第2場《慈悲三昧水懺法》線上共修直播，全球僧眾同步持誦，以三昧法水滌淨身心，齊心懺除罪業；禮拜水懺也是報答三寶恩、父母恩、師長恩的最好方式，誠心禮敬諸佛、懺悔無明妄想心念，共振懺悔力回向世界災息安寧。

靈鷲山開山住持心道法師說，「過失不埋藏、禮佛求懺悔」，新冠肺炎是世界刼難，勸勉多吃蔬食、戒殺生。

下午1時30分，靈鷲山聖山寺現場灑淨後，法師領眾虔敬共修《慈悲三昧水懺法》，祈願正法滌心去垢穢，透過全球直播同步大懺悔，藉由佛菩薩的慈悲加持力，為世界祈福、為先人超薦，祈求闔家安樂，人人平安、全球和平，盼願冤親債主解冤釋結，大眾離苦息災解難。

靈鷲山佛教教團表示，信眾雖然無法親到現場，還是參與護持，線上拜《水懺》，少數發心到場的志工，如法如儀侍奉三師，以嚴謹恭敬態度合作無間，盡心盡力參與佛事，法會共修圓滿，大家歡心法喜。

最近適逢浴佛節與母親節，都是表達父母生養、三寶長養慧命之恩的節日，馬來西亞師姐說，全家一起跨越時空，線上虔誠禮拜《水懺》，感恩佛陀出世慈悲說法，引導生命的方向；感恩父母生養之恩，俱足人身修學佛法，同時回向全球災刼疫情。

心道法師說，《慈悲三昧水懺》就是觀音菩薩的楊枝淨水，遍灑三千，灑下去就令人清涼，念水懺就是懺悔我們內心的記憶、解碼過去的業和恩怨。靈鷲山表示，將與民眾同心齊力防疫，6月7日還有1場《慈悲三昧水懺法》全球線上共修、直播法會，讓求法若渴的信眾，透過網路直播參與殊勝法筵。

(中時 )