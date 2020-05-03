13歲少女騎車雙載同齡少年，失速衝破橋身護欄，雙雙墬落橋下。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

消防隊員使用吊掛方式，將2名墜橋傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

消防隊員使用吊掛方式，將2名墜橋傷者送醫急救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原區3日發生未成年騎車墜橋意外，13歲劉姓少女騎車雙載同齡少男，下午1時許行經福緣橋，疑爬坡轉彎不慎，失控撞上橋身護欄，2人雙雙墜落6米深橋下。台中市消防局獲報到場，趕緊下探乾涸河床救人，幸好2人意識清楚，各有腳部、腰椎骨折情形，送醫救治後暫無生命危險。

墜橋意外發生在3日下午1時許，報案人表示，2名傷者跌落溪邊乾涸處，都意識清楚。台中市消防局派遣豐南及豐原分隊，出動6車、18人，由豐南分隊小隊長方鴻智帶隊前往，並使用頸圈、長背板、欄式擔架固定2名傷者，送往衛福部豐原醫院救治。

院方指出，傷者到院時均意識清楚，13歲劉女肝挫傷、右鎖骨骨折，13歲徐男腰椎骨折、左腳掌骨折，經救治後均住院觀察。警方初步了解，當時劉女騎車雙載許男，行經福緣橋頭的爬坡路段，疑加速失控，撞上橋身護欄，2人被甩下6米深橋下，機車則遺留橋上。

(中時 )