新冠肺炎影響全球股市，目前雖然疫情略有減緩，但全球股市均強彈上攻，其中美股道瓊已收復51.8%跌幅(截至台灣時間4月29日)、NASDAQ收復61.6%跌幅，以費半最為強勁，收復63.9%跌幅，台股也收復了61.2%跌幅。然而疫情尚未好轉，僅是趨緩而已，且對於實體經濟的傷害越來越大，期間油價也歷經數次暴跌，但何以股市卻持續反彈走升呢？主要原因是本波全球央行、政府大規模的寬鬆貨幣政策下，帶動股市強彈。

為了挽救股市、經濟體的傷害，全球祭出寬鬆貨幣政策，釋放資金增加市場的流動性，以及給實體經濟輸血，防止因為疫情停止運轉導致個人、企業出現資金斷鏈的倒閉、破產潮。其中美國3月份一口氣降息6碼，並且實施無限量QE來購買國債、地方債，甚至BBB級以上的公司債，另外撥出3兆美元對來振興美國經濟，避免經濟停擺立即出現倒閉潮。

上周(4/18)公布初領失業救濟金人數仍高達442萬人，雖有出現趨緩狀態，但實體經濟的運作仍待疫情控制才能逐步解封，同時允許部分行業有限度的復工。由於美國持續對市場釋放資金，因此全球股市在極度恐慌結束後，在資金滿溢的情況下，股市一步步彈升。

而台灣雖然近期公布的景氣對策燈號，從2月的綠燈驟降為黃藍燈，由24分降至20分，但台灣在本波疫情中受傷程度相對較輕，受惠轉單效應，3月份海關出口達282.7億美金，僅年減0.6%。

另外，台幣更是一路走強，持續在30元大關震盪，目前全球貨幣僅美元強勢升值，台幣受惠於外資持續匯入，短期內台股不宜過度悲觀看待。

整體來看，台股仍正面審慎樂觀後續短多行情可期，尤其在4/29日成功站上季線，後市不宜過度看空，操作上可留意防疫類股，以及5G、網通等相關族群。

(本文作者為顧德投顧分析師曾英杰)

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(中時電子報)