為改善移動汙染源，台中市政府每年通知民眾定期接受排氣檢驗。台中市環保局表示，台中市應到檢受排氣檢查的機車有25萬輛，目前到檢率達85％，六都排名第二，但仍有3萬輛機車未完成定檢。環保局提醒車主及時受檢，逾期將面臨罰款，若屆期仍未完成改善，最重可註銷車牌。

台中市環保局表示，機車若出廠滿5年，每年應於行車執照原發照月份前後各1個月期間內，至機車排氣檢驗站接受排氣檢驗，根據統計，台中市市應到檢機車約25萬輛，目前已有22萬輛機車完成定檢，到檢率達85％。逾期未定檢將處新台幣500元罰鍰，若逾期6個月仍未定檢，則處3000元，屆期仍未完成改善者，最重可註銷車牌。

環保局表示，今年度環保局配合中央政策，將1至4期機車納入汰換補助對象，除老舊機車換購電動機車最高補助3萬4800元，另更祭出多元換購低汙染車輛補助方案，

此外，。鼓勵民眾檢舉不法空汙，台中市府日前通過「台中市檢舉違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」，已發布施行。環保局表示，檢舉案件經查證屬實，且裁罰金額10萬元以上，最高可領200萬元獎勵金，並呼籲業者勿心存僥倖，協力共同維護空氣品質。

(中時 )