新冠肺炎疫情跨散全球，世界衛生組織（WHO）5月提出，可透過主動讓志願參加者感染該病毒，並以「人體挑戰試驗」（HCT,human challenge trials）來檢測候選疫苗的功效，由此加快研究速度，但此提議引來安全上的質疑。

根據《南華早報》報導，為了加快新冠肺炎疫苗的研發，WHO的發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，WHO預計在未來幾週發布「人體挑戰試驗」的相關決策。目前各國大多採取嚴格的社交距離政策，減低疾病傳播機會，但僅是權宜之計，長遠而言要在減低經濟影響下繼續控制疫情，仍需盡快研發疫苗，使社區建立出「群體免疫 (herd immunity) 」。因此有愈來愈多科學家開始提倡人體試驗，希望能徵求志願者「染疫」來測試候選疫苗的功效。

為了加速疫苗研發，WHO擬採取人體挑戰試驗。（示意圖／Pixabay）

疫苗研發一般需要經過嚴格的多重測試，而且受制於極嚴謹的倫理道德標準，以確保測試參加者的權益和安全。臨床測試一開始更只能測試數名參加者，並觀察疫苗是否會引起副作用及免疫反應。之後測試規模及測試人數才可慢慢增加，以測量疫苗效用。專家估計即使一切順利，疫苗至少仍需要18個月才可推出。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）的教授彼得.史密斯（Peter Smith）在3月曾發表一篇論文指出，疫苗的試驗需要經過3個階段，「第3階段的試驗通常需要數年的時間，如果希望將新冠肺炎疫苗的研發時間縮短到6個月左右，則要取決試驗的規模和參與者的感染率」。而人體挑戰試驗可以有效縮短研發時間，並減少測試所需的志願者數量。另外，他表示「新冠肺炎在年輕人身上的嚴重程度及死亡風險非常小，因此招募年輕且健康的志願者故意染疫，致命的危險度也相對較小」。

惠康基金會的疫苗計畫負責人韋勒（Charlie Weller）也表示，雖然可考慮使用人體挑戰試驗加快疫苗開發進程，但也必須仔細考慮在何種條件下使用人體挑戰試驗是安全且合乎道德的。香港中文大學的醫學教授陳慧嫻（Emily Chan Ying-yang）也表示，疫苗研發應該要有嚴格的安全標準，不應該跳過任何步驟程序。

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(中時電子報)