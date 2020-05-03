羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，周揚青以分手信指控羅志祥約妹、私生活亂甚至進行多人運動，還讓小豬與愷樂地下情曝光，如今卻有網友流傳周揚青在微博小號（個人帳號）替羅志祥洗白，對此，周揚青也在小號發文怒斥：「無聊透頂的造假」。

羅志祥遭周揚青指控約妹、私生活亂4罪狀，他接下來的演藝之路備受矚目。（圖／本報系資料照片）

周揚青一封分手信讓羅志祥演藝事業全毀，兩人分手分得難看，但現在卻傳出周揚青在微博小號發文為小豬洗白，周揚青遭冒用帳號並發文：「我從沒說"多人運動"是群體的約P喔...」，表示是指他們在派對上每次都故意耍賴，讓女生出糗。

另外，發文還提到羅志祥晚上不睡覺，只是自己提出質疑，接著發文者還以感傷情緒寫下：「我也知道你背後有無數女生在等著做你的備胎，甚至包括你天天見的最親密的女藝人搭檔，抱歉…這個事實我接受不了。」

周揚青小號發聲駁斥。（圖／取材自周揚青小號微博）

周揚青小號的護航文立刻在微博瘋傳，除了網友看不懂該發文的用意，還有人質疑周揚青既然以分手信指控羅志祥，那為何又要幫洗白？對此，周揚青今則在小號現身打臉，怒斥：「無聊透頂的造假」，並在截圖中以紅字寫下「假，我沒發過」、「假到不能再假？」

(中時電子報)