東京奧運延到明年7月23日到8月8日舉行，不少國際重要賽事日程也必須錯開，原定明年8月在西班牙韋爾瓦（Huelva）舉辦的世界羽球錦標賽，將延後到11月29日到12月5日進行。

世錦賽延期是世界羽聯（BWF）和西班牙羽球協會討論過後的決定，也讓羽球選手明年有兩項大賽可以做為奮戰目標，就是奧運和世錦賽。

世界羽聯主席拉森（Poul-Erik Høyer Larsen）認為，修改世錦賽賽程，對羽球運動是最好的決定，「BWF和西班牙羽球協會有信心，調整過日程的世錦賽會很成功，也給大家都有公平競爭的機會。」

從2005年起，羽球世錦賽都是在非夏季奧運年的每年7月底到8月登場，這次因為新冠肺炎疫情讓東京奧運從2020年延到2021年，才會兩項賽事同年登場，西班牙羽協卡貝羅（David Cabello）表示：「希望在西班牙韋爾瓦的羽球世錦賽，會在西國和世界各地成為很特別的一場賽事。我們很開心讓這項大賽在一年的尾聲登場，可以讓主辦單位盡可能送上最棒的比賽。」

2021羽球世錦賽主場館是馬琳體育館，以西班牙女子羽球名將馬琳（Carolina Marin）為名，韋爾瓦是她的故鄉，她曾2014年、2015年、2018年三度摘下羽球世錦賽金牌，更多資訊還待官方確定後會公佈。

(中時 )