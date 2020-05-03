高雄名醫、高醫前院長賴文德住處3日發生火警，女兒、女婿及3個外孫全葬身火窟，賴文德情緒崩潰痛哭，旁人也忍不住鼻酸；據了解，原本2歲、5歲外孫火災後在其他醫院宣告不治，但高醫特別通融，打破往生室不接外院病人的慣例，同意將一家五口遺體全部暫置冰存在高醫，希望讓賴文德在悲痛中能夠稍感安慰。

3日清早一場火警，賴文德及妻子成功逃出，但女兒賴韋安、女婿黃彥潔及3個外孫送醫時已失去生命跡象，搶救後宣告不治；事發當時，消防人員平均將5名傷者送醫，賴韋安、黃彥傑及他們4歲的兒子送往高醫，另外2歲、5歲兒子則分別送大同、聯合醫院搶救。

由於是前院長家中遭逢巨變，高醫相當低調，但據了解，賴文德情緒相當激動，昔日員工、同事看了非常不捨，現任院長侯明鋒特別指示全力協助，先安排賴文德夫婦在該院國際病房內休息。

此外，各醫院平時皆有慣例，往生室只能存放在該院過世的病人，外院及在家中過世者均不接受，但高醫這次特別通融，將在大同、聯合醫院宣告不治的男童遺體也運至高醫往生室，象徵性一家團聚，在檢察官相驗之前一起冰存在高醫冷凍櫃內。

賴文德夫婦平時與大女兒賴韋安一家同住，小女兒及兒子則在外地發展，也都是醫生；38歲賴韋安是高雄長庚家庭醫學科主治醫師，同事們獲知她罹難訊息，難過得說不出話，據透露，她從住院醫師時期就在高雄長庚，至今已經十幾年，也因此認識當年同樣在高雄長庚當住院醫師的先生黃彥傑，黃升任主治醫師就離開，轉赴健仁醫院服務。

同事表示，賴韋安個性溫和，喜歡打網球，平時和人講話輕聲細語，態度非常溫柔，而且很熱心參與公益，醫院推動甲仙區偏遠醫療服務，她不辭路途遙遠，跑得很勤，先前人生規畫就是要先懷孕生子，生了3個孩子之後準備開始拚事業，也是醫院未來重點栽培的優秀醫師，如今只能感嘆造化弄人。

(中時 )