疫情激發新北師生發揮創意，八里區的八里國小師生們，創作出與市售無異的自動酒精消毒機，並將呆板機器打造成「機器人小漾」，置於校門口使用，大小朋友爭相使用；土城區中正國中則設計腳踏式酒精消毒乾洗手，及按壓洗手乳兩種裝置，培養幼童清潔消毒的好習慣。

新北市六年前率先全國推動創客教育，以「實作、創意、整合及自學」四大理念，培養師生發揮想像力解決生活問題，至今已累積近100間能量學校，如今面對防疫，各校展現解決問題、設計思考的創客精神。

八里國小主任蔡國臣，帶著同學們研發出紅外線自動酒精噴霧器，減少不必要的手部接觸，降低傳染風險，師生們將機器包裝成「創客代言人機器人小漾」，成功吸引大小朋友消毒雙手；學生林俐臻表示，想不到自己也能創造出跟市售一樣的自動酒精噴霧器，經過裝飾彩繪後，比外面賣的還更吸引人。

土城區中正國中主任林東保領軍校內教師設計出，腳踏式酒精消毒乾洗手及按壓洗手乳裝置，一腳踏下即可擠壓，讓幼兒園小朋友不需師長的協助，就可自動自發完成清潔，小朋友們搶著排隊體驗洗手樂趣。

教育局長張明文表示，新北創客精神是「想得出來，做得出來」，由學生察覺生活的問題，動腦發揮創意，並實作解決問題，培養孩子各項能力，盼同學繼續保持對生活的熱情，創作各種實用的發明。

(中時 )