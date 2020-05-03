苗栗縣政府打造「客家就係生活，生活就係客家」，為落實推動客語為通行語，召開苗栗縣客家事務輔導團專家學者諮詢會議，盼透過委員建言，提供相關政策及議題建議，以有效推展政策，落實客語生活化。

苗栗為客家大縣，縣府文化觀光局長林彥甫表示，透過「跨局處合作、公私協力」推動促進地方客語整體發計畫，並邀請產官學界專家學者，組成「苗栗縣客家事務輔導團」，助縣府有效推動展，營造客語友善環境。

文觀局指出，推動客語為通行語的重點項目，包括客語能力認證通過情形、客語友善環境營造等，各局處並合作推動、舉辦活動適當使用客語、邀請客家藝文團隊表演、總機電梯提供客語語音服務、推辦客語友善店家認證、鼓勵報考客語認證、推動沉浸式教學及客語家庭等，並鼓勵民眾將客語融入工作及生活，「大家共下來講客」。

日前文觀局召開苗栗縣客家事務輔導團專家學者諮詢會議，委員提出客語除學校學習外，並認為要從家庭講起，因此注重客語家庭的推廣，另外建議將學校沉浸式教學，延伸至民間團體、公設口譯員、編印國高中客語教材、客語認證納入考試推甄項目及協助解決學校推動客語的困難等。文觀局將參考意見，進而研擬振興客家語言文化相關政策及完善作法。

(中時 )