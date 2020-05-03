菲律賓南部塔威塔威群島（Tawi-tawi）岸邊上月驚現一具無頭男屍，當局推測，死者疑似是一名先前企圖划船橫渡太平洋的大陸男子。

菲律賓南部塔威塔威群島（Tawi-tawi）岸邊驚現一具無頭男屍，當局推測，死者疑似是一名先前企圖划船橫渡太平洋的大陸男子。（示意圖／shutterstock）

美聯社報導，上月24日，菲律賓南方、靠近馬來西亞沙巴的塔威塔威群島，村民在海岸邊發現一具無頭男屍，男子身上穿著藍色潛水衣，村民趕緊報警。

菲律賓軍方2日發布初步報告，根據屍體附近發現的藍白條紋相間、船身標記的「88」的遠洋划艇，當局正在確認無頭屍是否就是去年11月失蹤的大陸男子余銳漢（Ruihan Yu，音譯）。

余銳漢2017年自美國加州啟程，獨自划船橫渡太平洋，目標航向澳洲，不過中途因划艇故障，在夏威夷被當地海巡救起。之後他繼續旅程，去年11月行經馬紹爾群島（The Marshall Islands）時船身翻覆，儘管他一度透過衛星電話求救，但最後因電話電力用罄失聯，至今下落不明。

報告指出，岸邊尋獲的划艇和余銳漢當初使用的划艇相當相似。

當地軍隊指揮官索貝哈納中將（Lieutenant General Cirilito Sobejana）表示，男子屍首分離，可能是因為屍體長期在海上漂，大浪沖斷了身體和頭部。

(中時電子報)