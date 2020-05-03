庫存增長放緩，原油上漲，中油、台塑化調漲汽、柴油價格每公升各0.1及0.2元；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升16.2元、95無鉛汽油每公升17.7元、98無鉛汽油每公升19.7元、超級柴油每公升13.2元。

此外，台塑化4日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升16.2元、95無鉛汽油每公升17.6元、98無鉛汽油每公升19.7元、超級柴油每公升13元。

中油表示，沙、俄等產油國5月開始大規模減產、美國原油庫存的增長放緩等因素影響，國際原油上漲。本週調價指標7D3B週均價從每桶17.05美元上漲至17.72美元，新臺幣兌美元匯率升值0.131元，國內油價依公式計算漲幅為2.78％。

因美國原油庫存的增長放緩，汽油庫存出現減少，紐約商業交易所（NYMEX）6月原油期貨4月29日收盤大漲22％，成為每桶15.06美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲10.2％，成為每桶22.54美元。

分析師表示，OPEC+5、6月將減產1,000萬桶/日的協議。此外，據生產商已宣布資料分析，5-6月美國原油產量將至少減少30萬桶/日，主來自於頁岩油生產商，比4月減產10萬桶/日。巴肯頁岩最大石油生產商大陸資源公司（Continental Resources Inc.）4月預期減產6.9萬桶/日，未來兩個月還將再減產15萬桶/日。

康菲公司（ConocoPhillips）5月將減產12.5萬桶油當量，淨原油產量預期將減少6萬桶/日。西馬萊克斯能源公司（Cimarex Energy）5月將減產30％或2.7萬桶/日；PDC Energy未來兩個月也將減產2.7萬桶/日，Parsley Energy第二季則預期將減產2.2萬桶/日。

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