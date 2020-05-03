德商德意志銀行（Deutsche Bank）5月1日公布亞太區新任執行長人選Alexander von zur Muhlen，接任申請退休的亞太區執行長Werner Steinmuller職缺。

銀行高層更迭是機構管理重大訊息，歐系銀行近年的作法多採「超前部署」，像德銀此次新人事公布，距離新人接任仍有3個月時間。UBS瑞銀集團新任行政總裁Ralph Hamers將於11月1日接任現職的安思傑（Sergio P. Ermotti），新人事訊息的公布更早在2月公布，而安思傑的未來職務同步公告確認，於2021年出任瑞士最大的再保險公司瑞士再保險（Swiss Re）董事長。

德意志銀行監事會表示，Alexander von zur Muhlen 1998年即加入德意志銀行。一直在投資銀行部門發展，最後成為德銀歐洲債務資本市場的聯席主管，2009年被任命為集團財務長，負責管理銀行的資本、流動性和資金。

亞太市場近年來成為歐系銀行的經營重點，尤其是財富管理業務特別被強調，成為歐洲經濟疲弱的最好替代。即將卸任的安思傑也為此在今年第一季財報公布時，親自與亞洲媒體電話連線說明。

(工商 )