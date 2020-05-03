美國總統川普及其政府官員宣稱要調查新冠病毒起源並就疫情究責中國，但英國住房、社區與地方政府事務大臣羅伯特．詹里克（Robert Jenrick）直言「不是現在」，強調英國目前的重點任務是抗疫，而非究責，英國也是繼德國之後，未與美國同一陣線。

根據《今日俄羅斯》報導，詹里克被問及是否可能調查中國大陸在新冠疫情開始時所扮演的角色，以及是否有可能向陸方尋求賠償？詹里克答道：「總有一天我們會希望仔細分析新冠病毒的來源，並考慮其他國家所採取的行動，但不是現在。」

儘管上述談話讓英中關係可能趨緊，但語氣完全不像美國那麼重。而在此之前，

一名德國官員接受美國《華盛頓觀察家報》訪問時也做出了類似的表態。這名官員表示，「現在的當務之急是應對新冠這個全球大流行病，賠償問題不（應）出現。」

英國的新冠死亡病例至2日已達28,205人，超越西班牙，成為繼義大利之後，第二高國家。

(中時 )