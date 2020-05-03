動保人士王丰3日至新莊人氣早午餐店「壹三找餐」歌唱，顧客紛紛拿起手機紀錄。（戴上容攝）

新北市新莊區永樂街「壹三找餐」早午餐店是新莊人氣名店，擁有居酒屋背景的店長王啟宏，製作出有別於一般早午餐店的料理，人氣餐點「牡蠣蛋餅」、「玉子燒」等都是王啟宏綜合餐飲經驗，所創造的美食料理，王啟宏3日邀請動物救援王「王丰」入店內分享樂聲，浪漫的歌聲，令人陶醉其中。

坐落於新莊區彎曲巷弄內的「壹三找餐」是新莊地區的人氣早餐店，店門一開，幾乎無時無刻都坐滿顧客。王啟宏說，他特意將店內漆成淡淡的綠色，讓人一進來就有放鬆的感覺，店內也布置許多「大男孩」的玩具，像是灌籃高手玩偶等等，打造愜意的氛圍。

「努力工作也要享受生活，有餘力要幫助別人」王啟宏表示，他長期幫助流浪動物，多次贈送飼料到各地流浪動物的收容所，日前於動物愛心活動認識王丰，「王丰很厲害，都記得所有人的名字」，王丰主動說要到店裡分享他的歌聲，真的很開心他的捧場。

王啟宏3日中午，特地將早餐店改為「音樂餐館」形式，並且打上氣氛燈光，歡迎王丰的到來。王丰到場後為現場顧客帶來一首又一首的好歌。「耳朵懷孕了！」熟客曾先生逗趣表示，今天來到店裡真的是賺到，本來就很喜歡店內的氣氛，希望店家可以有更多充滿意義的活動，打造社區文藝據點。

(中時 )