名醫賴文德的女兒、女婿以及外孫5人今不幸命喪火窟，警消指出鐵窗阻礙了救援，對此有網友就認為，是不是不少透天厝都有相同問題？但底下網友噓一片，並點出關鍵是在「消防設備跟意識」。

賴文德的女兒與女婿一家5口遭到大火奪命，由於住家為透天厝、家具又多為木製且沒裝消防設備，引起了網友討論。有網友在PTT指出，住透天是不是安全堪慮啊？原PO表示，自己住在新蓋的大樓，家裡都有煙霧偵測器，而且每年都會檢查，住戶也都沒用什麼鐵窗。他認為，「雖然大家嘲笑大樓鳥籠什麼的 透天舒適，但遇到這種事情一次就看出來，透天真的蠻沒安全的」。

其他網友看到文章後忍不住吐槽，「透天也可以防火建材消防設備裝好阿，個人選擇而已」、「有沒有消防意識才是重點，透天不透天根本不重要」、「透天素質不一，但老透天的確有消防上的疑慮」、「透天也可以裝警報器、滅火器、監視器好嗎？」

(中時電子報)